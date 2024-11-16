Семененко захватил лидерство после КП на четвертом этапе Гран-при России

Действующий чемпион России фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин-одиночников на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Он получил от судей 106,37 балла. Второе место занял Марк Кондратюк с результатом 105,31. Тройку сильнейших замкнул Григорий Фёдоров (100,14).

В воскресенье, 17 ноября, фигуристы выступят с произвольной программой.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.

Мужчины, короткая программа: