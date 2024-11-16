Евгений Семененко захватил лидерство после КП на четвертом этапе Гран-при России
Действующий чемпион России фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин-одиночников на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Он получил от судей 106,37 балла. Второе место занял Марк Кондратюк с результатом 105,31. Тройку сильнейших замкнул Григорий Фёдоров (100,14).
В воскресенье, 17 ноября, фигуристы выступят с произвольной программой.
Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.
Мужчины, короткая программа:
- Евгений Семененко (Санкт-Петербург) - 106,37 балла.
- Марк Кондратюк (Москва) — 105,31.
- Григорий Фёдоров (Москва) - 100,14.
- Даниил Самсонов (Москва) — 95,09.
- Роман Савосин (Москва) — 90,71.
- Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 84,64.