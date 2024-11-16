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Евгений Семененко захватил лидерство после КП на четвертом этапе Гран-при России

Действующий чемпион России фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин-одиночников на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Он получил от судей 106,37 балла. Второе место занял Марк Кондратюк с результатом 105,31. Тройку сильнейших замкнул Григорий Фёдоров (100,14).

Семененко захватил лидерство после КП на четвертом этапе Гран-при России
© Чемпионат.com

В воскресенье, 17 ноября, фигуристы выступят с произвольной программой.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.

Мужчины, короткая программа:

  1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) - 106,37 балла.
  2. Марк Кондратюк (Москва) — 105,31.
  3. Григорий Фёдоров (Москва) - 100,14.
  4. Даниил Самсонов (Москва) — 95,09.
  5. Роман Савосин (Москва) — 90,71.
  6. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 84,64.