На шоу Медведевой произошел скандал

Александра Трусова в своем номере на шоу Жени Медведевой вышла на лед только в середине песни, которую в этот момент живьем исполняла экс-солистка группы «2 Маши» Мария Зайцева.

Как итог – взаимные обвинения. Трусова обвинила певицу в непрофессионализме. По словам фигуристки, ей было страшно выходить на лед, поскольку для ее номера не было фонограммы, был «только минус», при этом Зайцева отказалась репетировать больше одного раза. Об этом пишет Телеграм-канал tuluptut.

«Могу сказать, что в шоу это был мой самый сложный прокат. Я ни разу не видела к себе настолько нечеловеческого отношения. Человек просто отказался петь еще раз, не знаю почему», - сказала Трусова.

Мария Зайцева обвинила Трусову во лжи.

«Я исполнила четыре композиции, и конкретно песню Diamonds два раза, о чем свидетельствует видео очевидцев, которые присутствовали на репетиции. Важно отметить, что я не знакома с Александрой, поэтому не совсем понимаю, о каком конфликте и «нечеловеческом» отношении идет речь, когда я в жизни не беседовала с этим человеком», - возмутилась артистка.

Агент Евгении Медведевой прокомментировал ситуацию.

«Между Трусовой и Зайцевой произошло легкое недопонимание. Марии вовремя не подсказали, что Саша выступает с середины номера. На репетиции Мария пела на сцене, репетировала и не должна была следить за льдом. Плюса не было у Александры, потому что Мария изначально пела кавер певицы Рианны. Был только живой звук и отправлена минусовка. В таких ситуациях обычно происходит так. На будущее, конечно, мы учтем такие моменты. Александре не хватило выделенного времени на репетиции. Несмотря на все это номер получился живым и органичным. В этой ситуации не виновата ни Мария Зайцева, ни Александра Трусова».

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