Фигуристка Щербакова рассказала, как изменилась после Олимпиады-2022

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как изменилась её жизнь после триумфа на Играх в Пекине.

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— Анна Щербакова времён Олимпиады и Анна Щербакова сейчас — это один человек?

— Нет, мне кажется, абсолютно два разных человека. Думаю, что именно Олимпиада стала вот той точкой, с которой я довольно сильно поменялась, повзрослела во многом. Мне кажется, что я в целом в какой-то момент задумалась, что я до Олимпиады могу назвать ещё себя в каких-то моментах ребёнком, а уже вот с того момента, мне кажется, я повзрослела сильно.

— Раз ты тогда ещё была ребёнком, то в каких моментах ты им была?

— Мне кажется, в обычных бытовых. Ну, то есть, конечно же, на льду я себя чувствовала абсолютно взрослым спортсменом. Это был уже мой третий взрослый сезон, и, как спортсменка, я уже была очень осознанной. Я точно знала, что и как мне нужно делать, на что реагирует мой организм, как мне настраиваться. И на льду, вот у меня всё по полочкам было, там я была взрослая. Мне кажется, за пределами льда, в каких-то, наверное, человеческих смыслах, в общении, во многом была ещё ребёнком, — сказала Щербакова в эфире Первого канала.