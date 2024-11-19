Американская фигуристка ответила на то, что ее мужа обвиняют в изнасиловании

Фигуристка Изабелла Флорес впервые высказалась о скандале с Иваном Десятовым.

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Флорес и Десятов состоят в браке. Они выступают в танцах на льду за США.

В сентябре эстонская фигуристка Солен Мазинг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена. Позже в СМИ появилась информация, что Мазинг обвиняет в изнасиловании Десятова.

В октябре Десятова отстранила американская организация SafeSport.