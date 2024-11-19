Американская фигуристка ответила на то, что ее мужа обвиняют в изнасиловании

Американская фигуристка Флорес об обвинениях Десятова в изнасиловании: «Правосудие должно восторжествовать, но только после соответствующего расследования»
Фигуристка Изабелла Флорес впервые высказалась о скандале с Иваном Десятовым.
Флорес и Десятов состоят в браке. Они выступают в танцах на льду за США.
В сентябре эстонская фигуристка Солен Мазинг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена. Позже в СМИ появилась информация, что Мазинг обвиняет в изнасиловании Десятова.
В октябре Десятова отстранила американская организация SafeSport.
«Всем привет. После короткого перерыва я возвращаюсь в социальные сети, чтобы продолжать делать посты, как и раньше. Мне нужен был перерыв, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье и разобраться в личной жизни. Эти несколько недель были очень трудными для всех нас. Из-за обвинений наш с Ваней сезон окончен. В сети поднялась невероятная волна дезинформации и кибербуллинга... Я тоже человек, читаю комментарии, которые обо мне пишут, вижу посты, которые люди делают в сети — эти слухи заставляют меня стыдиться и немного бояться. Я не могу и не буду отвечать на хейт, потому что не хочу вмешиваться в процесс. Я, как и многие из вас, считаю, что правосудие должно восторжествовать, но только после соответствующего расследования. Это несправедливость. Распространять дезинформацию и нападать на других без должной процедуры расследования — это просто ненависть. Я не знаю, что будет дальше и каковы будут последствия этой ситуации для всех сторон. Но я не собираюсь становиться жертвой обстоятельств или жалости к себе. Продолжаю двигаться вперед и работать над тем, чтобы улучшать себя на льду и вне него. Для тех из вас, кто в этом сообществе: ваша поддержка была прекрасной, и я очень благодарна каждому из вас. Я была так тронута тем, какую удивительную любовь и поддержку вы все оказали нам и друг другу в прошлом году, и было удивительно видеть, что вы продолжаете поддерживать в трудные времена. Спасибо всем ❤️», – написала Флорес.
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Американская фигуристка Флорес об обвинениях Десятова в изнасиловании: «Правосудие должно восторжествовать, но только после соответствующего расследования»