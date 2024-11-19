Фигуристка Понтелеенко нарушила антидопинговые правила

Источник: Фигуристка Надежда Понтелеенко нарушила антидопинговые правила
Фигуристка Надежда Понтелеенко сдала положительную допинг-пробу, в которой было найдено запрещённое вещество, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники.
Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова отказалась комментировать дело Понтелеенко, но отметила, что с положительными пробами «в фигурном катании ситуация складывается не лучшим образом».
Ранее Надежда Понтелеенко сообщила, что пропустит текущий сезон из-за проблем с сердцем.
Фигуристка занимается в группе одиночника Владислава Дикиджи.
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