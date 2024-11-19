Фигуристка Понтелеенко нарушила антидопинговые правила

Фигуристка Надежда Понтелеенко сдала положительную допинг-пробу, в которой было найдено запрещённое вещество, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники.

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова отказалась комментировать дело Понтелеенко, но отметила, что с положительными пробами «в фигурном катании ситуация складывается не лучшим образом».

Ранее Надежда Понтелеенко сообщила, что пропустит текущий сезон из-за проблем с сердцем.

Фигуристка занимается в группе одиночника Владислава Дикиджи.