Алина Загитова заявила, что предпочитает «говорить делами, а не словами».

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Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила церемонию вручения премии «Звезды хайпа».

«Сегодня я спала часа три, наверное. Вчера были съемки, сорвала голос. У меня все отлично, много идей и проектов, а также тренировок, в том числе и учеба. Есть, чем заняться, тайм-менеджмент у меня на максималках всегда. Я предпочитаю говорить делами, а не словами», – сказала Загитова.

Также фигуристка рассказала о любви к газировкам.

«Я люблю сладкие газированные напитки, каюсь. Как говорит Филипп Киркоров: «Мы живем один раз, не надо себе отказывать ни в чем», – отметила Загитова.

У Алины спросили, какой мужчина может подойти Ольге Бузовой.