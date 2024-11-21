Загитова не исключает возможности стать певицей

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о текущих проектах, включая развитие собственной школы фигурного катания в Казани. Кроме того, спортсменка ответила на вопрос о карьере певицы. По её словам, она не исключает возможности продолжать музыкальную деятельность.

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