16-летняя российская фигуристка рассказала, как ее бил тренер

16-летняя фигуристка, участница серии Гран-при России Ангелина Палагина вспомнила, как в детстве попала в группу к тренеру, применявшему физическое насилие в адрес спортсменов.

Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Но в моем детстве бывало такое, что могли наорать или подзатыльник дать. У первого тренера однозначно был пряник, меня ими закормили. (Смеется.) А вот у второго был сплошной кнут. И били, и щипали. Прыжок не так сделал — получил. Ругались, конечно», — поделилась спортсменка.

В прошлом сезоне она выступила на двух этапах Гран-при России, где заняла седьмое и восьмое места. Этого результата спортсменке не хватило, чтобы отобраться на чемпионат России, она оказалась в резервном списке. В интервью «СЭ» спортсменка призналась, что завершила карьеру.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.