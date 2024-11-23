Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при России в Санкт-Петербурге

Чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Санкт-Петербурге. Они получили от судей 82,71 балла.

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при России в Петербурге
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Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 81,50. Тройку замкнули Ясмина Кадырова и Илья Миронов. Их результат 69,81. Отметим, что в соревнованиях среди спортивных пар участвовали всего три дуэта.

Ранее Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсмен получил от судей 102,22 балла. Среди женщин лидером стала Софья Акатьева (75,54).

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Софья Акатьева
Александр Галлямов
Александра Бойкова
Илья Миронов
Анастасия Мишина
Дмитрий Козловский