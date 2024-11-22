Фигуристка Губанова — предпоследняя на Гран-при в Китае

Японская фигуристка Монэ Тиба выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Китае, который проходит в Чунцине. За свой прокат спортсменка набрала 70,86 балла. Второе место заняла Эмбер Гленн из США с результатом 70,84 балла. В программе она чисто приземлила тройной аксель, но допустила ошибку на каскаде. Тройку лидеров замкнула ещё одна представительница Японии Рён Сумиёсе, которая набрала 70,48 балла.

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Бывшая российская фигуристка, ныне представляющая Грузию, Анастасия Губанова заняла лишь восьмое место (52,11).

1. Монэ Тиба (Канада) — 70,86 балла.

2. Эмбер Гленн (США) — 70,84.

3. Рён Сумиёсе (Япония) — 70,48.

4. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 69,27.

5. Ринка Ватанабэ (Япония) — 69,08.