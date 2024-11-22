Зять Тутберидзе рассказал о прокате в Китае

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин прокомментировали свое выступление в ритм-танце на этапе Гран-при ISU в китайском Чунцине. Бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию, занимают промежуточное восьмое место (70,53).

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«К сожалению, сегодня допустили ошибку. Мы пока не видели протоколы, посмотрим позже. Я думаю, это было не лучшим нашим выступлением, но в нем были как и хорошие моменты, так и некоторые проблемы. Мы здесь ради того, чтобы получить опыт. Без каких-либо ожиданий», – приводит Golden Skate слова Смолкина.

По итогам первого соревновательного дня лидируют итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. За свой прокат пара набрала 84,84 балла. Второе место у канадцев Маржори Лажуа и Захари Лага (81,53). На третьей позиции Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко из США (79,22).