Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при России в парном катании

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями пятого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Они набрали 239,05 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,35), третьими стали Ясмина Кадырова и Илья Миронов (193,32).

Мишиной 23 года, Галлямову 25 лет. Спортсмены являются чемпионами мира (2021), Европы (2022) и двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине (в парном катании и командном турнире).

Этап Гран-при в Санкт-Петербурге завершится 24 ноября. Финал Гран-при пройдет с 13 по 16 февраля 2025 года в Красноярске.