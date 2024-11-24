Фигуристка Алина Горбачева впервые в карьере выиграла этап Гран-при России - пятый этап серии, который проходит в Санкт-Петербурге.

После короткой программы Горбачева шла второй, но благодаря безошибочному прокату произвольной, в которой исполнила четверной сальхов, одержала уверенную итоговую победу с результатом 234,58 балла.

Вероника Яметова, которая катается без ультра-си элементов, продемонстрировала прекрасный чистый прокат и заняла второе место (213,39 балла). Тройку призеров замкнула Софья Важнова (208,49 балла).

Лидер после короткой программы Софья Акатьева заняла лишь пятое место с результатом 203,67 балла. Ученица Этери Тутберидзе, пропустившая прошлый сезон из-за травм, упала с четверного тулупа в начале программы, хотя этот квад она приземляла на разминке, а также сделала "бабочку" вместо тройного лутца. Эти ошибки не позволили остаться на пьедестале.

Уже на втором этапе Гран-при за пределами подиума остается и ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева. Она снова четвертая (205,85).