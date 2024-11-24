Фигурист Дикиджи одержал победу на Гран-при в Санкт-Петербурге

Фигурист Владислав Дикиджи выиграл пятый этап Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

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По сумме двух программ он получил от судей 302,47 балла. Второе место занял Дмитрий Алиев, набрав 272,68 балла. Тройку лидеров замкнул Глеб Лутфуллин (267,14).

Владислав Дикиджи, который исполнил в произвольной программе четыре четверных прыжка, в том числе два из них в каскадах, набрал за прокат 200,25 балла. В короткой программе он также был единственным из тройки лидеров, кому удалось преодолеть знаковую отметку в 100 баллов (102,22).

Кроме того, ученик Олега Татаурова в нынешнем сезоне уже стал победителем этапа Гран-при России в Казани. Среди всех мужчин-одиночников только Дикиджи удалось выиграть оба турнира, в которых он принимал участие.