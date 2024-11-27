Японский фигурист ответил на слова Трусовой про Олимпиаду

Японский фигурист Колето – на слова Трусовой: «Лучше мне снять свою немедаль с книжной полки и положить ее на хранение»
Японский фигурист Тим Колето ответил на слова Александры Трусовой про Олимпиаду.
Серебряный призер Пекина-2022 Трусова ранее заявила, что считает медалью только золото: «Остальное – не медаль».
«Ну, черт возьми, девочка, я думаю, мне лучше снять свою немедаль с книжной полки и положить ее на хранение», – написал в соцсетях Колето, чьи слова приводит Sport24.
Колето выступает в танцах на льду с Мисато Комацубарой. Они серебряные призеры Олимпиады-2022 в командном турнире, серебряные и бронзовые призеры командных чемпионатов мира 2019 и 2021 годов.
Глебов о нужности матча с Брунеем: «А какие у нас варианты? На игры с клубами Карпин добро не даст. Если есть возможность играть со сборными, надо пользоваться»
Японский фигурист Колето – на слова Трусовой: «Лучше мне снять свою немедаль с книжной полки и положить ее на хранение»
США задерживает ежегодные выплаты WADA из-за допинг-дела 23 китайских пловцов (The New York Times)