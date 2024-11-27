Японский фигурист ответил на слова Трусовой про Олимпиаду

Японский фигурист Тим Колето ответил на слова Александры Трусовой про Олимпиаду.

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Серебряный призер Пекина-2022 Трусова ранее заявила, что считает медалью только золото: «Остальное – не медаль».

«Ну, черт возьми, девочка, я думаю, мне лучше снять свою немедаль с книжной полки и положить ее на хранение», – написал в соцсетях Колето, чьи слова приводит Sport24.

Колето выступает в танцах на льду с Мисато Комацубарой. Они серебряные призеры Олимпиады-2022 в командном турнире, серебряные и бронзовые призеры командных чемпионатов мира 2019 и 2021 годов.