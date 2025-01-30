Как российские спортсмены отреагировали на катастрофу самолета с фигуристами в США

Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил заявление после крушения самолета в США на сайте организации. В ISU выразили соболезнования всем, кого затронула трагедия.

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« М ы г л у б о к о п о т р я с е н ы т р а г и ч е с к и м и н ц и д е н т о м с р е й с о м A m e r i c a n A i r l i n e s в В а ш и н г т о н е в ч е р а в е ч е р о м . М ы у б и т ы г о р е м , у з н а в , ч т о с р е д и н а х о д и в ш и х с я н а б о р т у б ы л и ф и г у р и с т ы , а т а к ж е и х с е м ь и , д р у з ь я и т р е н е р ы » , — г о в о р и т с я в о б р а щ е н и и .

По данным телеканала Сhannel2, на борту разбившегося лайнера были восемь американских фигуристов. Рейсом из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон летели Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу. Также стало известно, что в разбившемся самолете находились чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Фигуристы потрясены новостью о гибели коллег

Бывший тренер Наумова и Шишковой Людмила Великова в разговоре с News.ru заявила, что фигуристы действительно могли находиться на борту разбившегося самолета. По ее словам, эту информацию ей сообщили сразу несколько человек.

« Я н е з н а ю , т о ч н о л и о н и т а м б ы л и . Н о м н е п о з в о н и л и н е с к о л ь к о ч е л о в е к , с к а з а л и , ч т о в р о д е к а к т о ч н о . Н а 1 0 0 п р о ц е н т о в , в и д и м о , е щ е н е з н а ю т . Н е з н а ю , ч т о г о в о р и т ь . Э т о к о ш м а р . М о л о д ы е , т а л а н т л и в ы е , з а м е ч а т е л ь н ы е р е б я т а , н а с т о я щ и е д р у з ь я » , — с к а з а л а В е л и к о в а .

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию, американец с русскими корнями Илья Малинин на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) написал, что продолжает надеяться на лучшее.

« Н а д е ю с ь и м о л ю с ь , ч т о с к а ж д ы м , к т о б ы л н а б о р т у , в с е х о р о ш о . Д а х р а н и т в а с б о г . М о л ю с ь , ч т о б ы в с е о б о ш л о с ь » , — н а п и с а л М а л и н и н .

Тренер по фигурному катанию Александр Зайцев заявил, что если гибель Шишковой и Наумова подтвердится, это будет большим горем.

К о н е ч н о , о ч е н ь ж а л ь . О н и т а м , в А м е р и к е , д а в н о р а б о т а л и , и я с н и м и н а с о р е в н о в а н и я х п е р е с е к а л с я . Э т о , к о н е ч н о , о ч е н ь б о л ь ш о е г о р е , п о т о м у ч т о р е б я т а с а м и п о с е б е о ч е н ь х о р о ш и е и б ы л и х о р о ш и е с п о р т с м е н ы А л е к с а н д р З а й ц е в т р е н е р п о ф и г у р н о м у к а т а н и ю

Отреагировал на трагическую новость и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

« С т р а ш н а я т р а г е д и я … С т р а ш н а я … С к о р б л ю в м е с т е с о в с е м и и с о б о л е з н у ю » , — написал он в своем Telegram-канале.

Алексей Ягудин усомнился в гибели российских фигуристов при авиакатастрофе

В свою очередь, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин усомнился в гибели российских фигуристов при авиакатастрофе в США. В разговоре с News.ru он отметил, что никто не публиковал официальные списки людей, которые были зарегистрированы на рейс.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова указала, что располагает только информацией о фигуристах Энтони Пономаренко и Аннабель Морозовой, которых точно не было на борту рухнувшего лайнера. Она отметила, что это имена тех, до кого она успела дозвониться, всю остальную информацию она сама получает из СМИ.

« У м е н я н е т н и к а к о й и н ф о р м а ц и и , к р о м е т о й , к о т о р а я п и ш е т с я в г а з е т а х . Я т о л ь к о м о г у с к а з а т ь , ч т о П о н о м а р е н к о д о м а , е г о н е б ы л о в э т о м с а м о л е т е . И ч т о М о р о з о в т о ж е д о м а . Я у с п е л а п о з в о н и т ь в А м е р и к у » , — р а с с к а з а л а Т а р а с о в а .

Журова призвала не делить фигуристов на чужих и наших и предложила свою помощь

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что не комментирует крушение самолета в США, так как на данный момент нет подтвержденной информации о трагедии.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также отказалась комментировать авиакатастрофу.

Э т о г р а ж д а н е С Ш А , н а ш и х , и з р о с с и й с к о й ф е д е р а ц и и ф и г у р н о г о к а т а н и я , н а б о р т у с а м о л е т а б ы т ь н е м о г л о . М ы н е к о м м е н т и р у е м Ф е д е р а ц и я ф и г у р н о г о к а т а н и я н а к о н ь к а х Р о с с и и

В свою очередь, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова призвала не делить погибших в авиакатастрофе в США фигуристов на своих и чужих.

« О н и в с е н а ш и » , — з а я в и л а Ж у р о в а .

Она добавила, что российская сторона готова оказать необходимую помощь семьям погибших спортсменов, если родственники за ней обратятся.