Тренеры Наумов и Шишкова погибли при крушении самолета в США

Четырнадцать фигуристов, предположительно, погибли в результате столкновения вертолета Black Hawk и пассажирского самолета над рекой Потомак в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на генерального директора Бостонского клуба фигурного катания Дага Зегиба.

Он уточнил, что шесть погибших были непосредственно связаны с клубом: два тренера, два спортсмена и две матери юных фигуристов.

Вечером 29 января американский пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk Сухопутных войск США столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Самолет выполнял рейс из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. После столкновения самолет и вертолет рухнули в реку Потомак. На месте катастрофы из реки извлечены тела 28 погибших, власти уже не рассчитывают найти выживших.

По данным газеты The Wichita Eagle, в самолете находились участники юниорской сборной США по фигурному катанию.

Источник сообщил ТАСС, что на борту были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.