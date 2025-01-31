Тренер Наталья Гудин, которая в авиакатастрофе над Вашингтоном потеряла своего мужа — экс-фигуриста и тренера Александра Кирсанова, раскрыла, что они изначально не могли решить, кто из них должен сопровождать их учеников на этом рейсе. Ее слова приводит ABC.

« Я п о т е р я л а в с е . Я п о т е р я л а м у ж а . Я п о т е р я л а у ч е н и к о в . Я п о т е р я л а д р у з е й » , — у ж е п о с л е а в и а к а т а с т р о ф ы р а с с к а з а л а о н а .

В своей карьере 46-летний Кирсанов выступал в танцах на льду под флагами России, Азербайджана и США. Он выиграл азербайджанское национальное первенство в паре с Барбарой Хэнли, а также оказывался на шестой позиции этапа Гран-при в Америке (Skate America), когда выступал за США с Кристи Моксли. После завершения карьеры фигуриста он начал тренировать.

На борту самолета также находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская. Список фигуристов и тренеров, которые были на лайнере, уже опубликован.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находились 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.