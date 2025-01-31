Скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон

В возрасте 95 лет ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион американский фигурист Дик Баттон. Об этом сообщает New York Times со слов сына Эдварда.

Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон
© Чемпионат.com

Баттон стал олимпийским чемпионом в одиночном катании на двух Олимпиадах подряд (в швейцарском Санкт-Морице в 1948 году и в Осло-1952), также на его счету пять золотых медалей чемпионатов мира и победа на первенстве Европы — 1948, на который были допущены фигуристы из США и Канады.

Американец первым в истории исполнил на соревнованиях двойной аксель и тройной риттбергер. Он остается самым молодым победителем Олимпийских игр в истории мужского катания.

После окончания спортивной карьеры Баттон работал аналитиком на телевидении, получил премию «Эмми» за работу комментатором. Он также появлялся в эпизодических ролях в кино и занимался продюсированием ледовых телепроектов.

Фигурное катание