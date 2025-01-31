Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон

В возрасте 95 лет ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион американский фигурист Дик Баттон. Об этом сообщает New York Times со слов сына Эдварда.

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Баттон стал олимпийским чемпионом в одиночном катании на двух Олимпиадах подряд (в швейцарском Санкт-Морице в 1948 году и в Осло-1952), также на его счету пять золотых медалей чемпионатов мира и победа на первенстве Европы — 1948, на который были допущены фигуристы из США и Канады.

Американец первым в истории исполнил на соревнованиях двойной аксель и тройной риттбергер. Он остается самым молодым победителем Олимпийских игр в истории мужского катания.

После окончания спортивной карьеры Баттон работал аналитиком на телевидении, получил премию «Эмми» за работу комментатором. Он также появлялся в эпизодических ролях в кино и занимался продюсированием ледовых телепроектов.