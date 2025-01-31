Авербух рассказал о погибшем в авиакатасрофе Кирсанове

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что хорошо знал погибшего в авиакатастрофе близ Вашингтона бывшего фигуриста из России Александра Кирсанова.

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« Я з н а л С а ш у , м ы в м е с т е с н и м т р е н и р о в а л и с ь . Э т о б ы л о ч е н ь х о р о ш и й и о т к р ы т ы й п а р е н ь , и е щ ё м о л о д о й . К о н е ч н о , э т о о ч е н ь б о л ь ш а я т р а г е д и я д л я в с е х , к а к и г и б е л ь Е в г е н и и Ш и ш к о в о й и В а д и м а Н а у м о в а . В с е о н и б ы л и о ч е н ь д о б р ы м и и о т к р ы т ы м и р е б я т а м и , к о т о р ы х я б у д у в с е г д а п о м н и т ь . Я и х н е в и д е л у ж е б о л ь ш е 2 5 л е т , н о в с е х п о м н ю о ч е н ь х о р о ш о . Ф и г у р и с т ы р а з н ы х с т р а н н и к о г д а н е б ы л и р а з д е л е н ы и с б о л ь ш и м у в а ж е н и е м о т н о с я т с я д р у г к д р у г у » , — п р и в о д и т с л о в а А в е р б у х а « Р И А н о в о с т и С п о р т » .

В четверг, 30 января, стало известно, что самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Три человека, находившиеся в вертолёте, также погибли. Среди них бывшие российские фигуристы чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также Александр Кирсанов и Инна Волянская.