Тарасова и Бестемьянова высказались о трагедии в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает авиакатастрофу в Вашингтоне моральной травмой и для россиян, и для американцев. Об этом она рассказала ТАСС.

29 января американский пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk Сухопутных войск США столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана и рухнули в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в авиакатастрофе нет. Среди погибших числятся юные американские фигуристы Спенсер Лэйн, Джина Хан, Эдвард Чжоу, сестры Эверли и Лидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шон Кей и Анджела Янг. Спортсмены летели в Вашингтон после участия в тренировочном сборе в Уичите для перспективных молодых фигуристов.

" П о с л е ч е м п и о н а т а С Ш А п р о х о д и л с б о р , - с к а з а л а Тарасова. - Эти дети были самыми прогрессивными в своем возрасте. Это для всех моральная травма - и для нас, и для американцев. Столько прекрасных людей и тренеров погибло. С ума можно сойти".

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что говорить стоит не о потерях для американского фигурного катания, а о трагически оборвавшихся жизнях людей.

" О ч е н ь г р у с т н о г о в о р и т ь в т а к о м к л ю ч е - " б у д у щ и е з в е з д ы " , - с к а з а л а о н а . - П о г и б л и л ю д и , д е т и , и х р о д и т е л и , э т о у ж а с н о . К о н е ч н о , э т о у ж а с н а я т р а г е д и я и о г р о м н а я п о т е р я . З в е з д ы б у д у т , а э т и х р е б я т б о л ь ш е н е б у д е т " .

Вместе с учениками погибли российские тренеры

Среди погибших на борту также были чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они встали в пару в 1985 году, дебютировали на соревнованиях в 1987 году. Пара тренировалась у Людмилы Великовой, хореографами были Наталья Печерская и Александр Степин. Уже в 1991 году фигуристы завоевали бронзовую медаль на чемпионате Европы, в последующие годы Шишкова и Наумов еще четыре раза становились призерами европейских первенств. На Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле пара стала пятой, на Играх 1994 года в Лиллехаммере - четвертой. В 1998 году спортсмены завершили карьеру и переехали в США. Тренерскую деятельность Шишкова и Наумов начинали в Симсберри, а в 2017 году они переехали и стали тренерами в Бостонском клубе фигурного катания.

В самолете также находились Инна Волянская и Александр Кирсанов. Волянская вместе с партнером Валерием Спиридоновым стала бронзовым призером чемпионата СССР 1980 года. В 1982 году фигуристы завоевали золото на Спартакиаде народов СССР. После ухода из спорта Волянская переехала в США и стала тренером. Кирсанов в разные годы выступал в танцах на льду за Россию, Азербайджан и США. С Ольгой Погосян спортсмен представлял Россию и занял второе место на Гран-при среди юниоров в Словакии, с Барбарой Хэнли выступал за Азербайджан и выиграл чемпионат страны. В 2004 году Кирсанов начал тренировать в США.