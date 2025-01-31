Тело российской фигуристки Шишковой обнаружили после катастрофы в США

Найдено тело чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Шишковой, которая находилась на разбившемся в США пассажирском самолете. Об этом рассказала «Комсомольской правде» мать ее мужа, фигуриста Вадима Наумова.

Накануне в небе неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет. Оба борта рухнули в реку Потомак. В самолете находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете - трое военных. Все они погибли.

Этим рейсом летели и чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

« Н а м е с т е т р а г е д и и н а х о д и л с я т о л ь к о и х с ы н М а к с и м , м ы с о в с е м н е д а в н о с м о г л и с н и м п о г о в о р и т ь . О н с к а з а л , ч т о н а ш л и т е л о м а м ы . А о п а п е п о к а н и ч е г о н е и з в е с т н о . Д о с и х п о р ж д е м » , - р а с с к а з а л а м а т ь В а д и м а Н а у м о в а .

По информации осведомленных источников, часть тел погибших была вынесена течением реки на берег, другие обнаружены под водой. Однако хвостовая часть самолета пока недоступна для водолазов.