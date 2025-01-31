Тело российской фигуристки Шишковой обнаружили после катастрофы в США
Найдено тело чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Шишковой, которая находилась на разбившемся в США пассажирском самолете. Об этом рассказала «Комсомольской правде» мать ее мужа, фигуриста Вадима Наумова.
Накануне в небе неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет. Оба борта рухнули в реку Потомак. В самолете находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете - трое военных. Все они погибли.
Этим рейсом летели и чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
«На месте трагедии находился только их сын Максим, мы совсем недавно смогли с ним поговорить. Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего неизвестно. До сих пор ждем», - рассказала мать Вадима Наумова.
По информации осведомленных источников, часть тел погибших была вынесена течением реки на берег, другие обнаружены под водой. Однако хвостовая часть самолета пока недоступна для водолазов.