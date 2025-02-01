Тело чемпиона мира пока не обнаружили после авиакатастрофы в Вашингтоне

Мать чемпиона мира фигурному катанию Вадима Наумова заявила, что тело ее сына после авиакатастрофы над Вашингтоном пока еще не обнаружили.

Ее слова приводит ТАСС.

« С ы н а е щ е н е д о с т а л и , е г о т е л о д о с и х п о р н е о б н а р у ж е н о . В н у к т а м , о н с е й ч а с ж и в е т у н а ш е й п о д р у г и , о н а н а м к а к р о д н а я , п р а к т и ч е с к и ч л е н с е м ь и , о н о с т а е т с я т а м и р а б о т а е т , и у ч и т с я . < . . . > Я т у д а п о е х а т ь н е м о г у , м у ж о ч е н ь б о л е е т , я е г о о с т а в и т ь о д н о г о н е м о г у » , — з а я в и л а о н а .

Вместе с Наумовым на рейсе была его супруга — Евгения Шишкова, вместе с которой они выступали. Ее тело водолазы обнаружили 31 января.

Шишкова и Наумов выиграли в составе сборной России чемпионат мира 1994 года по фигурному катанию. Сын пары Максим Наумов — фигурист, выступающий за сборную США.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне 30 января. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.