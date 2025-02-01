Названы имена всех 14 фигуристов, погибших в авиакатастрофе

Уточненные данные представлены на сайте Конькобежного клуба Бостона, членами которого было большинство погибших.

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Среди разбившихся четверо россиян. Все они жили в США и работали тренерами. Это чемпионы мира в парном катании 1994 года Евгения Шашкова и Вадим Наумов, призер первенства СССР в парном катании Инна Волянская, танцор, участник чемпионатов нашей страны Александр Кирсанов.

12-летних фигуристок Джину Хан и Спенсер Лэйн сопровождали их мамы. Погибли в авиакатастрофе Оливия Тер, Эдвард Жу, Эверли Ливингстон, Лидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шин Кей и другие.

Напомню, что это не первая авиакатастрофа с фигуристами США. В 1961 году сборная в составе 34 человек летела на чемпионат мира в Прагу. Промежуточная посадка в аэропорту Брюсселя закончилась трагически. Лайнер разбился при приземлении. Причины катастрофы так и остались невыясненными, а пражский чемпионат в знак соболезнования отменен по решению всех его участников.