Фигурист Угожаев рассказал о целях на финал Гран-при России
Цель фигуриста Николая Угожаева на финал Гран-при России - исполнить чисто обе программы. Об этом он рассказал журналистам на чемпионате Санкт-Петербурга.
Финал Гран-при России пройдет 14-16 февраля в Красноярске.
"Конечно, были подготовка [к турниру] и тренировка перед финалом, - сказал Угожаев. - Цель на финал Гран-при - два чистых проката. Сегодняшний [личный] рекорд радует, конечно, но завтра надо и в произвольной рекорд ставить. Не буду опять рисковать. Буду ли вставлять что-то из набора, с которым я выиграл чемпионат России по прыжкам? Это нерационально. Хочу, конечно, попробовать со всеми четверными откатать, но вряд ли в этом сезоне - в следующем". "Следил ли за чемпионатом Европы? Честно, я следил, только табло смотрел, не было времени. Но [Владимир] Самойлов наконец-таки собрался. Я помню, когда первый раз его выступление видел, это была произвольная в Сызрани в 2019 году", - добавил Угожаев.