Обнаружено тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова

Спасатели нашли тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова
Спасатели обнаружили тело российского фигуриста Вадима Наумова, который погиб в результате авиакатастрофы в США. Об этом ТАСС сообщила мать спортсмена Ия Наумова.
Вместе с Наумовым погибла Евгения Шишкова, ее тело было обнаружено ранее. Спортсмены выиграли чемпионат мира 1994 года в соревнованиях спортивных пар.
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"Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне, - сказала собеседница агентства. - Держимся потихонечку. Максим (сын Шишковой и Наумова - прим. ТАСС) сейчас с близкими, его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела. Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело".