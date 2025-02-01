Обнаружено тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова

Спасатели обнаружили тело российского фигуриста Вадима Наумова, который погиб в результате авиакатастрофы в США. Об этом ТАСС сообщила мать спортсмена Ия Наумова.

Вместе с Наумовым погибла Евгения Шишкова, ее тело было обнаружено ранее. Спортсмены выиграли чемпионат мира 1994 года в соревнованиях спортивных пар.

Госдеп США подтвердил гибель Шишковой, Наумова и Волянской в авиакатастрофе