Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лучшую фигуристку мира. Ее слова приводит РИА Новости.

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Тарасова выделила россиянку Аделию Петросян. «Конечно, каждые соревнования надо рассматривать отдельно. Разные люди по-разному судят. Но мне кажется, что Аделии сейчас нет равных. Даже не то, что нет, она просто лучшая. Это бесспорно!» — отметила она.

17-летняя Петросян — двукратная чемпионка России. Также ученица Этери Тутберидзе дважды выигрывала финал Гран-при России.

Ранее Тарасова назвала лучшего фигуриста мира. Специалист остановила свой выбор на американце с русскими корнями Илье Малинине.