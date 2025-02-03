Заслуженный тренер России отметила прогресс Хабибуллиной и Княжука

Заслуженный тренер России Нина Мозер видит прогресс у фигуристов Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука, выступающих в соревнованиях спортивных пар. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Фигуристы занимаются в группе Мозер с апреля прошлого года.

" М ы с е й ч а с к а к и е - т о в е щ и п о д ч и щ а е м , - с к а з а л а М о з е р . - У н а с е с т ь н а д ч е м п о р а б о т а т ь и з т е х э л е м е н т о в , к о т о р ы е о н и у м е ю т д е л а т ь . Я л ю б и т е л ь к л а с с и к и в т е х н и ч е с к о м п л а н е . Я с т о р о н н и к т о г о , ч т о б ы в ы ч и щ а т ь , н а п р и м е р , п о в о р о т ы в п о д д е р ж к а х , п о д к р у т ы , м ы э т о м у м н о г о в н и м а н и я у д е л я е м . П о к а у н а с н е с о в с е м п о л у ч и л о с ь т о , ч т о х о т е л и , н о м ы р а б о т а е м . Н а п о л у п р о г р е с с я в н ы й , т е п е р ь н а д о э т о п е р е н о с и т ь н а л е д . Н о я н е т о р о п л ю с ь в э т о м н а п р а в л е н и и . Я д о в о л ь н а , ч т о м ы п о д ч и с т и л и т о д е с ы - у р е б я т у е д и н с т в е н н ы х н а ч е м п и о н а т е с т р а н ы о н и б ы л и н а ч е т в е р т ы й у р о в е н ь . Н о в с е э т о б ы л о н е б е з п р и к л ю ч е н и й . А с е й ч а с я у ж е у д о в о л ь с т в и е о т н и х п о л у ч а ю " .

Тренер подчеркнула, что пара уделяет особое внимание артистизму и взаимодействию на льду.