Заслуженный тренер России отметила прогресс Хабибуллиной и Княжука

Мозер отметила прогресс фигуристов Хабибуллиной и Княжука
Заслуженный тренер России Нина Мозер видит прогресс у фигуристов Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука, выступающих в соревнованиях спортивных пар. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
Фигуристы занимаются в группе Мозер с апреля прошлого года.
"Мы сейчас какие-то вещи подчищаем, - сказала Мозер. - У нас есть над чем поработать из тех элементов, которые они умеют делать. Я любитель классики в техническом плане. Я сторонник того, чтобы вычищать, например, повороты в поддержках, подкруты, мы этому много внимания уделяем. Пока у нас не совсем получилось то, что хотели, но мы работаем. На полу прогресс явный, теперь надо это переносить на лед. Но я не тороплюсь в этом направлении. Я довольна, что мы подчистили тодесы - у ребят у единственных на чемпионате страны они были на четвертый уровень. Но все это было не без приключений. А сейчас я уже удовольствие от них получаю".
Тренер подчеркнула, что пара уделяет особое внимание артистизму и взаимодействию на льду.
"На полу с Наташей и Ильей очень много работает наш хореограф Рамиль Мехдиев, - отметила Мозер. - Он делает максимум, чтобы зритель видел глаза ребят, чтобы Наташа с Ильей улыбались, дарили людям эмоции. Это очень важно. Алла Викторовна Капранова приходит к ребятам. Мы работаем в "Кристалле" на параллельных площадках с танцорами. Анжелика Крылова ставит программы. Она очень интересный, эмоциональный человек. А гнаться за усложнением я не вижу смысла. Надо взять максимум из того, что они могут. А их контент из взрослых на сегодняшний день самый дорогой. И они его сохранили, это большой плюс".