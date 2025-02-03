Кондратюк перезапустил карьеру назло хейтерам

Марк триумфально вернулся в число лучших фигуристов России.

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Ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки» вот-вот найдёт своего обладателя! Выбрать будущего победителя среди ваших любимчиков — Марка Кондратюка, Владислава Дикиджи, Александра Галлямова и Евгения Семененко — вы можете в телеграм-канале «Ход коньком». Я свой выбор остановлю на Марке Кондратюке, так как он на своём примере показал, что можно грандиозно вернуться в ранг сильнейших в стране после нескольких не совсем удачных сезонов.

Находился в зоне турбулентности

Считается, что постолимпийский сезон — самый сложный для спортсменов, которым всё же удалось добраться до Игр. Так случилось и с Кондратюком. Правда, в его случае «трудности» продлились не год, а почти два. Возможно, это случилось после отстранения российских фигуристов от международных стартов, а значит, соответствующей потери мотивации и необходимости заново её искать.

То ли свой отпечаток наложили отношения с Александрой Трусовой — первые публичные для обоих фигуристов, проходящие под прицелами камер, с множеством совместных мероприятий, выходов, выступлениями в шоу Евгения Плющенко в качестве главных звёзд… И сопутствующее расставание оказало влияние.

На фоне всех этих событий Кондратюк в спорте не показывал тех результатов, которых ждали от победителя чемпионатов Европы и России. С произвольной программы ЧР-2023 он снялся, показав ужасный для себя результат в первый день соревнований, годом позже на национальном первенстве стал лишь 10-м. На протяжении достаточно долгого времени мы наблюдали «турбулентное» катание от Марка, когда он то мог заехать на пьедестал, то оказывался позади эшелона.

В связи с этим заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова даже говорила, что Кондратюк совсем перестал развиваться! Но всё изменилось после завоевания Марком в прошлом году на втором главном старте сезона — Спартакиаде сильнейших — серебряной медали. Тогда он прямо во время проката произвольной прокричал в небеса «спасибо!». И, видимо, был услышан, ведь именно с того момента началось его возвращение в топ мужской одиночки.

Собрал уникальный контент

Нынешний сезон-2024/2025 Марк начал самым триумфальным образом. Уже на контрольных прокатах сборной России он показал новую произвольную программу на индийские мотивы, где чисто исполнил пять четверных прыжков! На этом старте баллы не ставят, но уже тогда был виден боевой настрой Кондратюка на новый сезон. И его точно начали рассматривать как одного из фаворитов.

На этапе Гран-при России в Магнитогорске Марк с большим преимуществом занял первое место, сумев показать не только пять четверных прыжков, но и уникальную секвенцию тройной аксель — тройной аксель. Правда, помарка на выезде с комбинации стоила Марку желанной отметки в 200 баллов за произвольную программу (он набрал 199,44). Однако всё же фигурист сумел исполнить сложнейшую секвенцию впервые на соревнованиях, что достойно похвалы.

Второй этап Гран-при России и само национальное первенство выдались для Кондратюка менее успешными. Но на протяжении всего сезона казалось, что Марк, в активе которого уже есть значимые международные титулы — золото чемпионата Европы и бронза командного турнира Олимпиады в Пекине, не ставил перед собой целью выиграть все эти соревнования. Как будто его мотивация сейчас заключается в том, чтобы успешно приземлить как можно больше четверных прыжков, сложнейших каскадов. Или добраться до таких отметок, как 200 баллов за произвольную программу и 300 — по сумме двух прокатов. И радостно, что какие-то цели уже активно выполняются по ходу этого сезона!

Лидер и душа компании

Помимо успешных результатов в сезоне-2024/2025, Кондратюк проявил себя настоящим лидером. Он был выбран капитаном команды «Байкальские нерпы» в Лиге чемпионов, где успешно выполнял все челленджи. А ещё Марк — хороший друг! Он поддерживает спортсменов группы Светланы Соколовской, причём даже на тех турнирах, где сам не принимает участия. К примеру, он появился на Гран-при России в Санкт-Петербурге, где выступала Софья Важнова, чем вызвал её нескрываемое удивление.

Умение соединить в себе безграничную любовь как к друзьям, тренеру, так и к своему делу жизни, фигурному катанию — это то, что привлекает в Марке. Многие его сезоны в спорте полны взлётов и падений, но хочется пожелать ему не останавливаться и двигаться вперёд к поставленным целям, тем самым расширяя горизонты невозможного в спорте. Возможно, одна из них — стать «Королём фигурки»?

В любом случае — давайте вместе голосовать за Марка Кондратюка в телеграм-канале «Ход коньком».