Опубликован полный список фигуристов, погибших в авиакатастрофе в США

В результате авиакатастрофы в Вашингтоне погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации фигурного катания США.

Авиакатастрофа произошла в ночь на четверг, 30 января, в аэропорту имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 компании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk во время захода на посадку.

По предварительной информации, вертолет отклонился от курса. Кроме того, борт летел на 30 метров выше максимально разрешенной высоты.

В АФК уточнили, что в результате крушения воздушного судна погибли 11 действующих фигуристов — Анджела Янг, Шон Кей, Бриэль Байер, Кори Хайнос, Эдвард Чжоу, Эверли и Алидия Ливингстон, Франко Апарисио, Джинна Хан, Оливия Тер, Спенсер Лейн.

Ранее сообщалось, что Пентагон идентифицировал третьего члена экипажа военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом в США. Выяснилось, что это женщина — 28-летний капитан Ребекка Лобак.