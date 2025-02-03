Погибший в авиакатастрофе в Вашингтоне тренер Кирсанов будет похоронен в США

Тренер по фигурному катанию Александр Кирсанов, который погиб при столкновении вертолета и самолета в небе над Вашингтоном, будет похоронен на территории США. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление сделала вдова Кирсанова Наталья Гудина. Она добавила, что тело тренера было обнаружено на месте катастрофы. В данный момент его планируют похоронить в Делавэре, однако дата церемонии пока неизвестна.

« Т е л о А л е к с а н д р а о б н а р у ж е н о , о н о с е й ч а с н а х о д и т с я в В а ш и н г т о н е . М н е н у ж н о в ы б р а т ь п о х о р о н н о е б ю р о , к о т о р о е д о с т а в и т т е л о у ж е к н а м . И з A m e r i c a n A i r l i n e s в ч е р а п о з в о н и л и н а м и с к а з а л и , ч т о г о т о в ы о т п р а в л я т ь т е л а , н о п о к а н е к у д а . С е й ч а с я е д у в п о х о р о н н о е б ю р о , ч т о б ы т а м в с е р е ш и т ь » , – з а я в и л а Г у д и н а .

Напомним, что 30 января в небе над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. В результате катастрофы погибли все, кто находился на воздушных суднах — всего 67 человек.