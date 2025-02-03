Погибший в авиакатастрофе в Вашингтоне тренер Кирсанов будет похоронен в США
Тренер по фигурному катанию Александр Кирсанов, который погиб при столкновении вертолета и самолета в небе над Вашингтоном, будет похоронен на территории США. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление сделала вдова Кирсанова Наталья Гудина. Она добавила, что тело тренера было обнаружено на месте катастрофы. В данный момент его планируют похоронить в Делавэре, однако дата церемонии пока неизвестна.
«Тело Александра обнаружено, оно сейчас находится в Вашингтоне. Мне нужно выбрать похоронное бюро, которое доставит тело уже к нам. Из American Airlines вчера позвонили нам и сказали, что готовы отправлять тела, но пока некуда. Сейчас я еду в похоронное бюро, чтобы там все решить», – заявила Гудина.
Напомним, что 30 января в небе над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. В результате катастрофы погибли все, кто находился на воздушных суднах — всего 67 человек.