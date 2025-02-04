Фигуристка Загитова удалила филлеры из губ

Российская фигуристка Алина Загитова удалила филлеры из губ. О своем преображении после визита к косметологу она рассказала в Telegram-канале.

Сперва 22-летняя спортсменка поделилась роликом из клиники. В нем она позировала в черной толстовке с капюшоном.

« Я п р и е х а л а , ч т о б ы к о е - ч т о в с е б е и з м е н и т ь . Т а к п е р е ж и в а ю , п о н р а в и т с я в а м и л и н е т » , — з а я в и л а З а г и т о в а .

После она продемонстрировала фото из кабинета косметолога, в котором сидела на кушетке в белом топе и черных брюках, прикрыв рот рукой. В посте она призналась, что избавилась от филлеров.

Напомним, что в ноябре 2024 года фигуристка дала интервью журналистке Надежде Стрелец. Пользователи соцсетей раскритиковали Загитову за накачанные губы: по их мнению, спортсменку это старит, а подобные процедуры лишь портят ее природную красоту.