Фигуристка Загитова удалила филлеры из губ
Российская фигуристка Алина Загитова удалила филлеры из губ. О своем преображении после визита к косметологу она рассказала в Telegram-канале.
Сперва 22-летняя спортсменка поделилась роликом из клиники. В нем она позировала в черной толстовке с капюшоном.
«Я приехала, чтобы кое-что в себе изменить. Так переживаю, понравится вам или нет», — заявила Загитова.
После она продемонстрировала фото из кабинета косметолога, в котором сидела на кушетке в белом топе и черных брюках, прикрыв рот рукой. В посте она призналась, что избавилась от филлеров.
Напомним, что в ноябре 2024 года фигуристка дала интервью журналистке Надежде Стрелец. Пользователи соцсетей раскритиковали Загитову за накачанные губы: по их мнению, спортсменку это старит, а подобные процедуры лишь портят ее природную красоту.