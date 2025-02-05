Камила Валиева не вернула ни одной медали, которых лишилась из-за допинг-дела

Российская фигуристка Камила Валиева до сих пор не вернула ни одну из медалей, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает ТАСС.

Камила Валиева не вернула ни одной медали, которых лишилась из-за допинг-дела
© Чемпионат.com

Из-за нарушения антидопинговых правил Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

9 января 2024 года CAS отстранил Валиеву от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этой даты результаты фигуристки аннулированы.

Фигурное катание
Камила Валиева