В Госдуме высказались об однополых дуэтах в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об однополых дуэтах в фигурном катании. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова одобрила эту идею, отметив, что однополые дуэты существуют в синхронном плавании и бальных танцах.

« С о с п о р т и в н о й т о ч к и з р е н и я е с т ь с м ы с л в ж е н с к и х п а р а х в ф и г у р н о м к а т а н и и , н о т о л ь к о е с л и в э т о н е в к л а д ы в а е т с я Л Г Б Т - п о д о п л е к а ( м е ж д у н а р о д н о е о б щ е с т в е н н о е д в и ж е н и е Л Г Б Т п р и з н а н о э к с т р е м и с т с к и м и з а п р е щ е н о в Р Ф ) . С э с т е т и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я э т о м о ж е т б ы т ь к р а с и в о » , — з а я в и л а о н а .

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова также поддержала соревнования однополых дуэтов в этом виде спорта.

« П о ч е м у б ы и н е т , п у с к а й р а з в и в а ю т с я » , — з а к л ю ч и л а о н а .

В 2022 году Федерация фигурного катания Канады разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. В соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев такие дуэты участия не принимают. Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе.