Жена Костомарова рассказала, что ее восхищает в муже
Жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова — фигуристка Оксана Домнина призналась, что с каждым днем восхищается мужем все больше. Ее слова приводит РИА Новости.
Сегодня, 7 февраля, в Московском художественном театре имени Чехова прошел вечер с Костомаровым. Мероприятие посетило много людей, в том числе актер Игорь Верник. Во время своего выступления Костомаров признался, что без жены ему было бы трудно «выкарабкаться из той глубокой ямы, где он находился».
«Я безумно счастлива, что в эти сложные моменты, особенно последних двух лет, я нахожусь рядом с Романом. Я всегда им восхищалась до всего происходящего, но после того, что случилось в 2023 году, я восхищаюсь каждый день все больше и больше и поражаюсь его силе, желанию жить и идти вперед», — сказала со сцены Домнина.
Также она поблагодарила всех за поддержку, отметив, что после испытаний, с которыми пришлось столкнуться их семье, они смогли сплотиться еще больше.
Напомним, что в январе 2023 года олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, впоследствии в больнице он провел 175 дней. В результате развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. На их месте у него теперь протезы.