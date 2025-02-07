Жена Костомарова рассказала, что ее восхищает в муже

Жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова — фигуристка Оксана Домнина призналась, что с каждым днем восхищается мужем все больше. Ее слова приводит РИА Новости.

Сегодня, 7 февраля, в Московском художественном театре имени Чехова прошел вечер с Костомаровым. Мероприятие посетило много людей, в том числе актер Игорь Верник. Во время своего выступления Костомаров признался, что без жены ему было бы трудно «выкарабкаться из той глубокой ямы, где он находился».

« Я б е з у м н о с ч а с т л и в а , ч т о в э т и с л о ж н ы е м о м е н т ы , о с о б е н н о п о с л е д н и х д в у х л е т , я н а х о ж у с ь р я д о м с Р о м а н о м . Я в с е г д а и м в о с х и щ а л а с ь д о в с е г о п р о и с х о д я щ е г о , н о п о с л е т о г о , ч т о с л у ч и л о с ь в 2 0 2 3 г о д у , я в о с х и щ а ю с ь к а ж д ы й д е н ь в с е б о л ь ш е и б о л ь ш е и п о р а ж а ю с ь е г о с и л е , ж е л а н и ю ж и т ь и и д т и в п е р е д » , — с к а з а л а с о с ц е н ы Д о м н и н а .

Также она поблагодарила всех за поддержку, отметив, что после испытаний, с которыми пришлось столкнуться их семье, они смогли сплотиться еще больше.

Напомним, что в январе 2023 года олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией, впоследствии в больнице он провел 175 дней. В результате развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. На их месте у него теперь протезы.