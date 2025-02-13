Роднина рассказала об общении с Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала об общении с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Ее слова приводит Sport24.

Бывшая спортсменка отметила, что никаких проблем нет.

« Е с л и м ы в р а з н ы х с ф е р а х д е я т е л ь н о с т и , т о к а к м ы д о л ж н ы о б щ а т ь с я ? П о з д р а в и т ь с д н е м р о ж д е н и я — я е е п о з д р а в и л а » , — з а я в и л а Роднина.

В начале мая 2021 года Роднина отказалась считать специалиста своим тренером. В ответ Тарасова назвала экс-фигуристку дурой.

Роднина в паре с Александром Зайцевым тренировалась у Тарасовой с 1974 по 1980 год. Под руководством тренера они стали двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.