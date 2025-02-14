Марк Кондратюк выиграл короткую программу финала Гран-При России
Чемпион Европы и России Марк Кондратюк выиграл короткую программу финала Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. От судей он получил 104,70 балла.
Вторым стал Пётр Гуменник с результатом 104,50. Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (100,49).
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Красноярск. Финал. Мужчины. Короткая программа (частично):
- Марк Кондратюк (Москва) — 104,70
- Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 104,50
- Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 100,49
- Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 99,14
- Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 97,84
- Макар Игнатов (Московская область) — 95,94
- Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — 91,29