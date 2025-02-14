Марк Кондратюк выиграл короткую программу финала Гран-При России

Чемпион Европы и России Марк Кондратюк выиграл короткую программу финала Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. От судей он получил 104,70 балла.

Марк Кондратюк выиграл короткую программу финала Гран-При России
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Вторым стал Пётр Гуменник с результатом 104,50. Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (100,49).

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Красноярск. Финал. Мужчины. Короткая программа (частично):

  1. Марк Кондратюк (Москва) — 104,70
  2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 104,50
  3. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 100,49
  4. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 99,14
  5. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 97,84
  6. Макар Игнатов (Московская область) — 95,94
  7. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) — 91,29
Фигурное катание
Николай Угожаев
Владислав Дикиджи
Глеб Лутфуллин
Марк Кондратюк
Макар Игнатов
Петр Гуменник
Евгений Семененко