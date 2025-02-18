Петросян, Дикиджи, Гуменник, Мишина и Галлямов, Кагановская и Некрасов выступят на Кубке Первого канала

Петросян, Дикиджи, Гуменник, Мишина и Галлямов выступят на Кубке Первого канала.

Стал известен предварительный состав участников Кубка Первого канала
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Стал известен предварительный состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 15-16 марта в Челябинске.

Танцы на льду: Василиса КагановскаяМаксим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина МироноваЕвгений Устенко.

Пары: Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Александра БойковаДмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов.

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина.

На сайте Первого канала стартовало голосование, по итогам которого в состав добавятся еще один одиночник и одиночница. Голос можно отдать за следующих спортсменов:

Мужчины: Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Иван Попов, Григорий Федоров.

Женищины: Вероника Яметова, Софья Акатьева, Ксения Синицына, Софья Важнова, Мария Агаева, Елизавета Куликова.

Фигурное катание
Николай Угожаев
Елизавета Пасечник
Ксения Синицына
Мария Агаева
Вероника Яметова
Елизавета Куликова
Анна Фролова
Евгений Устенко
Владислав Дикиджи
Алина Горбачева
Дарья Садкова
Василиса Кагановская
Глеб Лутфуллин
Софья Муравьева
Софья Акатьева
Марк Кондратюк
Александр Галлямов
Аделия Петросян
Ксения Гущина
Макар Игнатов
Петр Гуменник
Александра Бойкова
Евгений Семененко
Григорий Федоров
Екатерина Миронова
Дмитрий Алиев
Роман Савосин
Анастасия Мишина
Дмитрий Козловский
Иван Попов
Максим Некрасов
Первый канал