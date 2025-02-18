Петросян, Дикиджи, Гуменник, Мишина и Галлямов, Кагановская и Некрасов выступят на Кубке Первого канала
Петросян, Дикиджи, Гуменник, Мишина и Галлямов выступят на Кубке Первого канала.
Стал известен предварительный состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 15-16 марта в Челябинске.
Танцы на льду: Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.
Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов.
Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина.
На сайте Первого канала стартовало голосование, по итогам которого в состав добавятся еще один одиночник и одиночница. Голос можно отдать за следующих спортсменов:
Мужчины: Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Иван Попов, Григорий Федоров.
Женищины: Вероника Яметова, Софья Акатьева, Ксения Синицына, Софья Важнова, Мария Агаева, Елизавета Куликова.