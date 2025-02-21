Сын Плющенко занял 17‑е место на соревнованиях по фигурному катанию

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, занял 17‑е место в старшей группе среди мальчиков на всероссийских соревнованиях «Мемориал Станислава Жука».

12-летний фигурист за элементы набрал 42,64 балла и стал 17‑м из 23 фигуристов. Лидер — Артем Федоров — получил 66,20.

При этом Плющенко-младшему еще предстоит на турнире показать и короткую, и произвольную программы.

25 января сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Яны Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.