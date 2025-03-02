Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала главную проблему российского спорта. Ее слова приводит ТАСС.

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Тарасова заявила, что спортсменам не хватает допуска к международным турнирам.

«Ребят очень жалко. Многие из них могли стать чемпионами мира и Европы. Нам главное — сохранить свою форму и хорошее состояние», — посчитала она.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с призывом о допуске россиян к Международному союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В организации посчитали, что Олимпийские игры 2024 года в Париже, в которых приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стали успешным прецедентом.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. К летним Играм-2024 представители стран были допущены в нейтральном статусе с рядом оговорок и ограничений.