Лучшие фигуристы России приняли участие в турнире на льду озера Байкал

Чемпионы России 2025 года фигуристы Аделия Петросян и Владислав Дикиджи стали участниками турнира «Т-Банк — Открытие Байкала», который прошёл на льду озера. Об этом сообщает ТАСС.

Лучшие фигуристы России приняли участие в турнире на льду озера Байкал
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В женском одиночном катании участницами соревнований стали Петросян, Софья Муравьёва, Алина Горбачёва, Вероника Яметова, Анна Фролова, Ксения Гущина, Софья Акатьева и Дарья Садкова. Сильнейших среди мужчин на льду Байкала выявляли Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Роман Савосин, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов и Глеб Лутфуллин.

С показательными номерами выступили спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцоры Александра Степанова и Иван Букин.

Фигурное катание
Вероника Яметова
Анна Фролова
Владислав Дикиджи
Алина Горбачева
Дарья Садкова
Глеб Лутфуллин
Софья Муравьева
Софья Акатьева
Марк Кондратюк
Александр Галлямов
Аделия Петросян
Ксения Гущина
Петр Гуменник
Евгений Семененко
Дмитрий Алиев
Иван Букин
Роман Савосин
Анастасия Мишина
Александр Степанов