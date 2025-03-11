Кубок Первого канала — 2025 в Челябинске: расписание, состав участников, трансляции, регламент соревнований

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Кубок Первого канала — 2025 стартует 15 марта — рассказываем всю важную информацию о турнире.

Загитова возьмет реванш у Щербаковой? Главные интриги Челябинска
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Когда и где пройдёт Кубок Первого канала — 2025

Турнир состоится с 15 по 16 марта в Челябинске на арене «Трактор». Современный спортивный комплекс принимает у себя не только хоккеистов, но и фигуристов. Билеты на КПК-2025 стоят от 500 до 1500 рублей в каждый из двух дней.

Расписание Кубка Первого канала — 2025

14 марта, пятница

18:00 Церемония жеребьёвки

15 марта, суббота

12:00-15:00

• Пары, девушки, мужчины. Короткая программа

• Конкурс мастерства на льду

16 марта, воскресенье

12:00-15:00

• Танцы на льду, девушки, мужчины. Произвольная программа

• Командные эстафеты

Где смотреть трансляции Кубка Первого канала — 2025

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала, а также на платформе RUTUBE. Первый канал покажет самые яркие моменты в телеэфире, однако на текущий момент нет точной телепрограммы.

Регламент Кубка Первого канала — 2025

В соревнованиях примут участие три команды, в каждую из которых войдут по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.

Турнир проводится в короткой и в произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в дополнительных конкурсах:

  • мастерство на льду;
  • командные эстафеты.

В каждом виде спорта предусмотрены запасные участники, которые могут быть вызваны для участия в случае необходимости замены до начала официальных тренировок и жеребьёвки.

Если замена требуется, то члены каждой команды самостоятельно, совместно с капитаном, определяют участника для замены из числа членов своей команды. В этом случае заменяющий участник будет выступать как в короткой, так и в произвольной программе.

Кроме того, важно отметить, что юниоры, получившие приглашение, смогут исполнять четверные прыжки в короткой программе. Также для юниоров и юниорок снимаются все ограничения на обязательные элементы короткой программы. В произвольной программе всё должно соответствовать правилам соревнований для юниоров.

Оценка выступлений будет проводиться в соответствии с правилами ISU. Очки, которые станут начисляться в командный зачёт, определяются по системе олимпийского командного турнира. Для одиночников и одиночниц очки будут начисляться от 10 до 5, для пар и танцевальных дуэтов — от 10 до 8, а для конкурса мастерства на льду или командной эстафеты — от 10 до 8.

Пока не определено, сколько очков принесут своей команде капитаны в своём конкурсе. В случае одинаковых оценок у участников баллы в общекомандный зачёт также будут начислены одинаково. Если же кто-то из участников не сможет завершить выступление, он получит минимальное количество возможных в его виде очков.

Если после подсчёта очков у команд будет равное количество, то более высокое место займёт команда, набравшая большее количество очков по итогам второго дня. Если и здесь будет равенство, то выше станет команда, чей капитан принесёт большее количество очков в конкурсе капитанов.

Капитаны команд Кубка Первого канала — 2025

Олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и вице-чемпионка Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) станут капитанами команд на Кубке Первого канала в этом году. Загитова возглавит команду красных, Щербакова — синих, а Трусова — белых.

  • Команда красных: олимпийская чемпионка Алина Загитова
  • Команда синих: олимпийская чемпионка Анна Щербакова
  • Команда белых: серебряный призёр Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова)

Состав участников Кубка Первого канала — 2025

Отбор участников произошёл исходя из баллов, набранных по итогам чемпионата России, а также этапов и финала Гран-при. Также по трое участников у женщин и мужчин было выбрано решением болельщиков, СМИ и Федерацией фигурного катания России. Каждая команда состоит из:

  • 4 одиночников;
  • 4 одиночниц;
  • 1 спортивной пары;
  • 1 танцевального дуэта

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов — выбор болельщиков, Дмитрий Алиев — выбор СМИ, Николай Угожаев — выбор ФФККР.

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачёва, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьёва, Ксения Гущина, Софья Акатьева — выбор болельщиков, Вероника Яметова — выбор СМИ, Ксения Синицына — выбор ФФККР.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Спортивные пары: Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

К участию приглашены спортсмены, набравшие максимальное количество баллов по итогам первенства России, финала Гран-при России среди юниоров и этапов Гран-при среди юниоров.

Девушки: Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева.

Юноши: Николай Колесников, Лев Лазарев, Никита Сарновский.

Кто пропустит Кубок Первого канала — 2025

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Галлямов объяснил это колоссальной нагрузкой в сезоне. Однако имена фигуристов пока остаются в списках участников Кубка Первого канала.

Предыдущие победители Кубка Первого канала

Первые три Кубка забирала себе команда Алины Загитовой, но год назад её серию прервала Анна Щербакова.

Фигурное катание
Николай Угожаев
Елизавета Пасечник
Ксения Синицына
Вероника Яметова
Анна Фролова
Евгений Устенко
Никита Сарновский
Владислав Дикиджи
Алина Горбачева
Дарья Садкова
Лев Лазарев
Алиса Двоеглазова
Василиса Кагановская
Глеб Лутфуллин
Софья Муравьева
Софья Акатьева
Марк Кондратюк
Александр Галлямов
Аделия Петросян
Ксения Гущина
Макар Игнатов
Петр Гуменник
Александра Бойкова
Евгений Семененко
Елизавета Андреева
Елена Костылева
Екатерина Миронова
Алина Загитова
Дмитрий Алиев
Николай Колесников
Анастасия Мишина
Дмитрий Козловский
Анна Щербакова
Максим Некрасов
ХК Трактор
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