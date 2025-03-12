Боброва: не стала бы ставить на Сизерона с новой партнершей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказались о возвращении олимпийского чемпиона — 2022 Гийома Сизерона с новой партнёршей, Лоранс Фурнье-Бодри.

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«На международной арене Гийом будет выходить на лёд с другой партнёршей, и их не будут воспринимать как пару. Я этого боюсь больше всего. Судьи знают его, знают именно с Габриэлой. Знают много лет. И это состоявшаяся чемпионская пара. И вот так вот менять партнёршу за несколько месяцев до Олимпиады… В танцах на льду я такого не помню. В парном катании было дважды, когда чемпионы мира и Олимпиады скатывались с новыми партнёрами и партнёршами и снова выигрывали. И то не в последний момент вскакивали в поезд. Всё равно скатываться надо было. А вот как с ними будет сейчас… Но это очень интересно, однако ставить на них я бы не стала. Не стала бы рисковать на них ставить. Выиграют — первый раз в истории будет такой момент, и тогда мне кажется, что Гийом с этого момента станет лучшим партнёром в истории танцев на льду, тогда он может на раз-два с любой партнёршей выигрывать. Даже Скотт Моир такого позволить себе не мог», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее Сизерон выступал в паре с Пападакис. Их последнее выступление состоялось в марте 2022 года на чемпионате мира во французском Монпелье, а в декабре 2024 года фигуристы объявили о завершении карьеры.

Отметим, что Фурнье-Бодри до этого выступала за Канаду вместе с Николаем Сёренсеном, которого осенью 2024 года отстранили от соревнований за «сексуальное насилие». Фурнье-Бодри и Сёренсен тоже участвовали в Олимпийских играх — 2022, там они заняли девятое место.