Опубликовано расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию

С 14 по 16 марта в Челябинске пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Челябинск

14 марта, пятница

Жеребьевка

18:00

15 марта, суббота

Пары, женщины, мужчины, короткая программа; конкурс мастерства на льду

12:00

16 марта, воскресенье

Танцы на льду, женщины, мужчины, произвольная программа; командные эстафеты

12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала.

Состав участников

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Николай Колесников, Лев Лазарев, Никита Сарновский.

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Ксения Синицына, Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева.

Танцы на льду: Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.