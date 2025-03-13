Опубликовано расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске
С 14 по 16 марта в Челябинске пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Челябинск
14 марта, пятница
Жеребьевка
18:00
15 марта, суббота
Пары, женщины, мужчины, короткая программа; конкурс мастерства на льду
12:00
16 марта, воскресенье
Танцы на льду, женщины, мужчины, произвольная программа; командные эстафеты
12:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала.
Состав участников
Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Николай Колесников, Лев Лазарев, Никита Сарновский.
Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Ксения Синицына, Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева.
Танцы на льду: Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.