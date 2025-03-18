Турнир шоу-программ Русский вызов — 2025 в Санкт-Петербурге: расписание, состав участников, трансляции, регламент

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Турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2025 стартует 22 марта — рассказываем всю важную информацию о предстоящем соревновании.

Чего ждать от турнира шоу-программ «Русский вызов»
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Когда и где пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2025

Турнир пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге на арене спортивного комплекса «Юбилейный», которая вмещает семь тысяч зрителей.

Расписание турнира шоу-программу «Русский вызов» — 2025

  • Дата приезда: 20 марта
  • Жеребьёвка последовательности выступлений: 20 марта
  • Репетиции: 21 марта
  • Генеральная репетиция: 22 марта
  • Турнир: 22 марта, 16:00-21:00

Где смотреть трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025

Следить за соревнованием в прямом эфире можно на сайте Первого канала, а также на платформе RUTUBE. Первый канал покажет самые яркие моменты в телеэфире, однако на текущий момент нет точной телепрограммы.

Регламент турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025

Главной темой турнира стало хорошее настроение, цель номера — доставить людям радость.

Участие в турнире смогут принять фигуристы 2008 года рождения и старше, действующие спортсмены или завершившие спортивную карьеру не ранее сезона-2015/2016, демонстрирующие уровень мастерства фигурного катания, ожидаемый от профессиональных спортсменов.

Оценки за выступление будут складываться из трёх составляющих:

  • 1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства;
  • 1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов профессионалов/специалистов, связанных профессионально с фигурным катанием;
  • 1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос).

Призовой фонд турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025

Абсолютный чемпион турнира (набравший наибольшую общую сумму баллов) получит 5 млн рублей, обладатель второго места — 2,5 млн рублей, обладатель третьего места — 1 млн. Победители в специальных номинациях («Фигурное катание», «Искусство» и «Приз зрительских симпатий») получат по 1,5 млн, 750 и 500 тысяч за первое, второе и третье место.

Состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025

К участию в турнире приглашены фигуристы:

  • 2008 года рождения (любой месяц) и старше;
  • выступающие в любой из дисциплин фигурного катания (одиночное катание, парное катание, танцы на льду);
  • действующие спортсмены или завершившие спортивную карьеру не ранее 2015/2016 года (последнее выступление в официальных турнирах ФФККР/ISU в сезоне-2015/2016);
  • демонстрирующие уровень мастерства фигурного катания, ожидаемый от профессиональных спортсменов.

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Матвей Ветлугин.

Женщины: Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Анна Фролова, Алина Горбачёва, Ксения Синицына.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Трусова/Макар Игнатов.

Кто пропустит турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2025

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов досрочно завершили сезон из-за травмы партнёра, поэтому пропустили Кубок Первого канала. Вероятно, в соревнованиях в Санкт-Петербурге они также не примут участия, однако сообщений о снятии пары пока не поступало.

Алексей Ягудин, который дважды становился чемпионом «Русского вызова», пропустит турнир из-за новых правил. Также на соревновании не выступит двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, планировавший «дуэль» с олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити.

«Ко мне подходил представитель Первого канала. Мы провели переговоры и пожали друг другу руки. На словах договорились о таком соревновании, которое могло бы привлечь внимание многих поклонников фигурного катания. Начал готовиться, восстановил все прыжки, включая тройной аксель. К сожалению, к началу марта мне так и не предоставили контракт, о котором ранее договорились. Готов был выступить, но приглашения от телевизионного канала так и не получил. Соревнования с Ягудиным, понятно, не будет», — говорил Плющенко «РИА Новости».

Предыдущие победители турнира шоу-программ «Русский вызов»

Алексей Ягудин два раза подряд становился чемпионом турнира шоу-программ.

Фигурное катание
Елизавета Пасечник
Ксения Синицына
Анна Фролова
Егор Гончаров
Матвей Ветлугин
Даниил Горелкин
Софья Леонтьева
Алина Горбачева
Василиса Кагановская
Софья Муравьева
Марк Кондратюк
Александр Галлямов
Макар Игнатов
Александра Трусова
Петр Гуменник
Александра Бойкова
Евгений Семененко
Виктория Синицина
Дмитрий Алиев
Никита Кацалапов
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Иван Букин
Александра Степанова
Роман Савосин
Татьяна Волосожар
Максим Траньков
Аделина Сотникова
Анастасия Мишина
Дмитрий Козловский
Евгения Тарасова
Алексей Ягудин
Анна Щербакова
Максим Некрасов
Евгений Плющенко
Владимир Морозов
Первый канал