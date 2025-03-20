Агент Закарян рассказал о проблемах премии ISU Skating Awards

Агент действующего чемпиона мира Ильи Малинина Ари Закарян рассказал о проблемах премии ISU Skating Awards, которая в этом сезоне состоится 30 марта.

© Чемпионат.com

«В идеале всё должно было состояться во время чемпионата мира в Монреале в 2020 году. Но он отменился из-за пандемии. И премию проводили два раза онлайн, да. А потом два раза организовывали на Art on Ice, потому что все фигуристы уже здесь, продакшен хороший. Поэтому сделали тут, так как это будет выглядеть хорошо для телекартинки. Но премию надо вручать в конце сезона. Первый раз на Art On Ice — это было моё предложение, потому что я пытался спасти Skating Awards, так как Япония не стала проводить вручение премии во время домашнего чемпионата мира. И я сказал: давайте проведём в середине сезона, хотя бы спасём её. Мы сделали, а потом уже второй год подряд решили ещё раз там провести. Я был категорически против. В этом году премию будут вручать на чемпионате мира, но это будет другой формат, от которого я не в восторге. Ничего сейчас не происходит. Интернет должен гореть после каждого соревнования. Этот набирает столько-то баллов, у него больше шансов. Каждое соревнование должно обсуждаться. У кого лучше костюм, у кого причёска», — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Напомним, в двух номинациях премии присутствует подопечный Закаряна Илья Малинин. Также за победу в номинации «Лучший тренер» будут бороться родители Малинина Татьяна Малинина и Роман Скорняков.