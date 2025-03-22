Трусова объявила о беременности

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) во время ледового шоу-турнира в Петербурге объявила о беременности. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фигуристка объявила о том, что беременна на турнире шоу-программ «Русский вызов», проходящем в спортивном комплексе «Юбилейный». Под песню «Холодно не будет» Трусова расстегнула пиджак и сделала признание. Рядом находился ее муж Макар, а на экране зрителям показали видео с УЗИ фигуристки.

Ведущий турнира Алексей Ягудин спросил, знает ли уже Трусова пол ребенка.

«Пол? Конечно, тайна. У нас будет УЗИ», — ответила она.

Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале этого года появились слухи о беременности спортсменки.