Губерниев предположил, сможет ли Трусова вернуться в спорт после декрета

Дмитрий Губерниев: «Желаю, чтобы Трусова родила здорового ребеночка, вернулась молодая, красивая. Был бы спорт, а вернуться туда всегда можно»
Губерниев считает, что Трусова может вернуться в спорт после декрета.
Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов объявили во время турнира шоу-программ «Русский вызов», что ждут первенца.
– Я порадовался, как любой нормальный человек. Желаю, чтобы она родила здоровенького ребеночка, вернулась молодая, красивая. Прекрасные родители будут. Тут можно только порадоваться и пожелать всего самого доброго всей семье.
– Как вы думаете, сможет ли Александра вернуться в спорт после рождения ребенка?
– Был бы спорт, а вернуться всегда туда можно, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.