Губерниев предположил, сможет ли Трусова вернуться в спорт после декрета

Губерниев считает, что Трусова может вернуться в спорт после декрета.

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Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов объявили во время турнира шоу-программ «Русский вызов», что ждут первенца.

– Я порадовался, как любой нормальный человек. Желаю, чтобы она родила здоровенького ребеночка, вернулась молодая, красивая. Прекрасные родители будут. Тут можно только порадоваться и пожелать всего самого доброго всей семье.

– Как вы думаете, сможет ли Александра вернуться в спорт после рождения ребенка?

– Был бы спорт, а вернуться всегда туда можно, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.