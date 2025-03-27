Тарасова раскритиковала выступления фигуристок на чемпионате мира

Татьяна Тарасова считает, что фигуристки не показали на ЧМ ничего выдающегося.

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Короткую программу на соревнованиях в Бостоне выиграла американка Алиса Лью.

«Слежу за чемпионатом мира. В большинстве своем девочки никакого впечатления не оставили. Кое-кто понравился, но это, конечно, не уровень чемпионата мира. Последняя разминка падала, как подкошенная, мало кто сделал все элементы чисто. Каких‑то ярких открытий не было. Мне понравилась Хигучи, Пинзарроне тоже каталась неплохо. Но выдающегося не было ничего. У выступавших девушек было бы сложно чему-то поучиться. То, что только одна спортсменка в короткой программе пробовала 3,5 оборота – говорит о многом. Техническое совершенство еще никто не отменял. У нас на чемпионате России интереснее. Алиса Лью, ставшая первой после короткой программы, произвела хорошее впечатление, потому что она каталась очень мощно и органично. Конечно, ни в какое сравнение с нашей чемпионкой Аделией Петросян это не идет. Аделия катается, прыгает, вращается, выглядит на льду лучше всех. В целом заряд от просмотра чемпионата мира потерян. Потому что нет своих, наших спортсменов. Другие же фигуристки, которые не дисквалифицированы, не произвели ошеломляющего впечатления», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Произвольную программу на чемпионате мира женщины представят 28 марта.