Валиева обвинила WADA в мошенничестве. Дисквалификацию могут отменить

27 марта появились новость о продолжении допинг-дела Камилы Валиевой. По информации издания AP, адвокаты спортсменки подали в Верховный суд Швейцарии апелляцию на дисквалификацию фигуристки сроком на 4 года. Юристы обвинили Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в процессуальном мошенничестве. Дело в том, что организация не опубликовала исследование профессора Марсьяля Сожи, который доказывал невиновность Камилы.

Эксперимент учёного подтверждал, что запрещённое вещество триметазидин, найденное у Валиевой, могло попасть к ней из-за раскрошенной таблетки деда фигуристки. Он проводился по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Однако в Спортивном арбитражном суде (CAS) эти данные так и не были рассмотрены. Сначала WADA не раскрыло результаты эксперимента, а затем интерпретировало их таким образом, чтобы они казались менее благоприятными для спортсменки.

Подготовка доклада профессора Сожи WADA подтверждает процессуальное мошенничество, которое послужило мотивом для запроса о пересмотре, – написано в апелляции Валиевой.

При этом WADA считает претензии команды Камилы необоснованными. В организации собираются отстаивать свою точку зрения. Проект профессора Сожи не был документом агентства – он не предназначен для публичного распространения. По словам пресс-секретаря WADA Джеймса Фицджеральда, документ не имел значения для дела. При этом в организации напомнили, что версию Камилы о том, что триметазидин попал к ней через клубничный десерт дедушки, отверг CAS. Доказательства посчитали неубедительными.

CAS подтвердил, что апелляция была подана в Верховный суд Швейцарии, однако там отказались комментировать дело Валиевой и хотят дождаться решения. В октябре суд уже отклонил одну апелляцию по делу Камилы, однако фигуристка и её адвокаты подали новую претензию.

Верховный суд Швейцарии сообщил, что это не третья апелляция спортсменки, а вторая, которая была подана 17 декабря 2024 года. Однако на вопросы в ведомстве отвечать отказались – её рассмотрение ещё идёт. Теоретически у суда есть право отменить решение CAS о дисквалификации Валиевой.